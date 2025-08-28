Культура
19:18, 28 августа 2025Культура

Звезда «Мажора» посоветовал мужчинам рожать вместе с женами

Никита Панфилов после рождения третьего ребенка посоветовал мужчинам рожать
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Никита Панфилов, известный по ролям в сериалах «Мажор» и «Пес», прокомментировал рождение третьего ребенка. Его слова передает портал Woman.ru.

«Ты тоже родил — он твой, будет частью тебя. Каждому мужчине я советую: рожайте вместе с женщиной обязательно. Тогда ты будешь больше ее уважать и любить, а твой ребенок — уважать и любить тебя», — заверил Панфилов.

Артист поделился радостными эмоциями, а также заверил, что главное для него — гармоничное и счастливое развитие детей. «Мне бы их вырастить счастливыми. Не травмированными или умными, или еще что-то... Главное, чтобы они были счастливы», — добавил он.

Ранее стало известно, что 46-летний актер Никита Панфилов заявил, что больше не верит в брак, и назвал его ошибкой.

