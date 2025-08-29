Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:03, 29 августа 2025Ценности

Экс-участница «Фабрики звезд» опубликовала фото в купальнике

Певица Саша Савельева опубликовала фото в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sasha_savelieva

Экс-участница «Фабрики звезд — 1» российская певица Саша Савельева опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя поп-исполнительница разместила снимок, на котором предстала в черном купальнике на широких бретелях. При этом она лежала на полотенце в бане, держа в руках веник для парения. В то же время звезда распустила светлые волосы, завитые в мелкие локоны.

Ранее в июле экс-участница «Фабрики звезд» показала на камеру обнаженные ягодицы. Знаменитость позировала, сидя на доске и повернувшись при этом к камере спиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин удивил Китай неожиданным подарком перед своим визитом в страну. Каким?

    Жулин назвал уничтожившего Валиеву человека

    С нехваткой бензина столкнулся еще один российский регион

    Российский бизнесмен воровал электричество у поликлиники

    Боец СВО дважды доставил российских штурмовиков к позициям ВСУ через минное поле

    Россиянам назвали провоцирующие геморрой вредные привычки

    Касаткина обыграла россиянку во втором круге US Open

    Экс-участница «Фабрики звезд» опубликовала фото в купальнике

    Apple окончательно запретила торренты на iPhone

    Россиянка узнала о раздражающей европейцев черте соотечественников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости