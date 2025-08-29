Экс-участница «Фабрики звезд» опубликовала фото в купальнике

Певица Саша Савельева опубликовала фото в купальнике

Экс-участница «Фабрики звезд — 1» российская певица Саша Савельева опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя поп-исполнительница разместила снимок, на котором предстала в черном купальнике на широких бретелях. При этом она лежала на полотенце в бане, держа в руках веник для парения. В то же время звезда распустила светлые волосы, завитые в мелкие локоны.

Ранее в июле экс-участница «Фабрики звезд» показала на камеру обнаженные ягодицы. Знаменитость позировала, сидя на доске и повернувшись при этом к камере спиной.