Фридрих Мерц выступил с прогнозом по Украине

Канцлер Германии Мерц: Конфликт на Украине затянется на много месяцев

Конфликт на Украине может затянуться еще на много месяцев. С таким прогнозом выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, его цитирует ТАСС.

«Эта война, возможно, будет длиться еще много месяцев. Мы в любом случае должны быть к этому подготовлены», — сказал бундесканцлер.

Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник выступил с прогнозом, что ожидать быстрого завершения украинского конфликта не стоит, несмотря на стремление президента США Дональда Трампа к быстрым результатам.