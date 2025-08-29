Мир
18:09, 29 августа 2025
Мир

Фридрих Мерц выступил с прогнозом по Украине

Канцлер Германии Мерц: Конфликт на Украине затянется на много месяцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Конфликт на Украине может затянуться еще на много месяцев. С таким прогнозом выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, его цитирует ТАСС.

«Эта война, возможно, будет длиться еще много месяцев. Мы в любом случае должны быть к этому подготовлены», — сказал бундесканцлер.

Ранее директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник выступил с прогнозом, что ожидать быстрого завершения украинского конфликта не стоит, несмотря на стремление президента США Дональда Трампа к быстрым результатам.

