Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:48, 29 августа 2025Силовые структуры

Россиянка получила срок за изгнание мужчины ножом

В Челябинске женщина заколола не желавшего уходить мужчину и получила срок
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Челябинске 55-летнюю россиянку приговорили к восьми годам колонии за расправу над знакомым. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 15 августа мужчина пришел в гости к знакомой, где пара устроила застолье. У них произошла дискуссия, и разгоряченный алкоголем мужчина произнес неприятные для хозяйки слова. Она стала требовать от гостя уйти, но тот в грубой форме отказался. Тогда женщина взялась за нож и принялась выгонять обидчика. В коридоре она нанесла потерпевшему не менее двух ударов в грудную клетку и один удар в руку.

В ходе борьбы женщина также нанесла гостю несколько ударов руками по голове и пояснице и сбила его с ног. Мужчина упал ударившись о стены и пол помещения. После произошедшего женщина вернулась домой, а ее соперника без признаков жизни утром нашли соседи, которые и вызвали полицейских.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области предстанет перед судом 65-летний пенсионер, обвиняемый в расправе над соседом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР сообщили об уничтожении ударного кулака «Азова»

    Банк России выпустит монеты со «Спартаком» и «Локомотивом»

    Кипелов заявил об отказе от гастролей из-за проблем с голосом

    Россиянам назвали главные новинки параллельного автоимпорта

    Россиянка получила срок за изгнание мужчины ножом

    Меган Маркл призналась в любви к удовольствию для бабушек

    Страна НАТО анонсировала многомилионную помощь Украине

    В Госдуме рассказали о возможном изменении призывного возраста после СВО

    Россиянка устроила погром в аптеке из-за 300 рублей

    Во Франции высказались об угрозах фон дер Ляйен в адрес России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости