Россиянка получила срок за изгнание мужчины ножом

В Челябинске женщина заколола не желавшего уходить мужчину и получила срок

В Челябинске 55-летнюю россиянку приговорили к восьми годам колонии за расправу над знакомым. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 15 августа мужчина пришел в гости к знакомой, где пара устроила застолье. У них произошла дискуссия, и разгоряченный алкоголем мужчина произнес неприятные для хозяйки слова. Она стала требовать от гостя уйти, но тот в грубой форме отказался. Тогда женщина взялась за нож и принялась выгонять обидчика. В коридоре она нанесла потерпевшему не менее двух ударов в грудную клетку и один удар в руку.

В ходе борьбы женщина также нанесла гостю несколько ударов руками по голове и пояснице и сбила его с ног. Мужчина упал ударившись о стены и пол помещения. После произошедшего женщина вернулась домой, а ее соперника без признаков жизни утром нашли соседи, которые и вызвали полицейских.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области предстанет перед судом 65-летний пенсионер, обвиняемый в расправе над соседом.