Российский пенсионер с лопатой вышел победителем из спора с соседом о воспитании детей

В Белгородской области россиянин пойдет под суд за забитого лопатой соседа

В Белгородской области предстанет перед судом 65-летний пенсионер, обвиняемый в расправе над соседом. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 10 июня в ходе совместного застолья в частном доме города Губкин у обвиняемого возник конфликт с находившимся в гостях потерпевшим. Причиной стали претензии последнего по поводу ненадлежащего воспитания пенсионером несовершеннолетних детей. Несогласный с аргументами собеседника хозяин вооружился лопатой и нанес ею 20 ударов по голове и шее гостя. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Выигравший спор мужчина отправился в СИЗО.

Собранная следственными органами доказательная база признана достаточной для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

