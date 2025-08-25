Российскому пенсионеру дали срок за забитого молотком соседа

В Ставропольском крае пенсионер забил молотком соседа-станичника и получил 8 лет

В Ставропольском крае 65-летнего российского пенсионера приговорили к восьми годам колонии за учиненную над соседом расправу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 25 февраля в одном из домов станицы Каменнобродской осужденный распивал алкоголь с 61-леним соседом. Разгоряченные спиртным мужчины повздорили, осужденный схватил молоток и нанес им множество ударов по голове потерпевшего. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

