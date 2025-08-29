Мир
Каллас назвала возможные гарантии безопасности Украине

Каллас: ЕС считает поддержку ВПК Украины своим вкладом в безопасность страны
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Little / Reuters

Европейский союз (ЕС) считает своим вкладом в безопасность Киева проведение тренировочной миссии для Вооруженных сил Украины и поддержку военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

«Когда мы говорим о вкладе на европейском уровне — это проведение тренировочной миссии для Украины, военной миссии и поддержка украинской военной промышленности (...). Министры ЕС обсудят, как подготовить изменение мандата уже существующих миссий ЕС, чтобы они были готовы к продолжению милитаризации Украины в случае урегулирования конфликта», — сообщила она.

Также Каллас призвала «больше думать» о том, как сейчас поставить Украине больше оружия, поскольку, по ее словам, страна в нем «остро нуждается».

Ранее директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал предоставить Киеву 2,5 миллиона артиллерийских снарядов даже в случае установления режима прекращения огня.

