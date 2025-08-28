Мир
Зеленский предъявил требование к Западу

Паппергер: Зеленский требует для Украины 2,5 млн снарядов при прекращении огня
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал предоставить Киеву 2,5 миллиона артиллерийских снарядов даже в случае установления режима прекращения огня. Об этом сообщил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Sky News.

«Сейчас западные страны производят около 2 миллионов артиллерийских снарядов, но этого недостаточно. Нам нужно больше, и 50 процентов боеприпасов будет производиться на заводе Rheinmetall (...). Зеленский сказал мне, что ему нужно 2,5 миллиона снарядов, если будет прекращение огня, и 4,5 миллиона снарядов, если конфликт продолжится», — рассказал он.

По словам Паппергера, европейским странам потребуется 10 лет для того, чтобы полностью обновить свои запасы.

25 августа Зеленский заявил, что Украине требуется не менее 1 миллиарда долларов от стран-союзников ежемесячно, чтобы продолжать конфликт с Россией. Он отметил, что такая сумма необходима для покупки вооружений у США.

