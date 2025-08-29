Интернет и СМИ
Муж прочитал старые переписки жены и почувствовал себя неполноценным

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником AccordingEfficiency9 рассказал о том, как случайно прочитал переписки своей жены с посторонними мужчинами.

«Я переносил данные с одного ее смартфона на другой и совершил ошибку, просматривая ее старые сообщения. Среди прочего я обнаружил интимные фото и видео ее и других мужчин. И они куда более откровенные, чем все, что мы с ней делаем в постели», — написал автор.

Он добавил, что его жена вела эти переписки более восьми лет назад, когда они еще не начали встречаться, однако он не может перестать думать о них. В частности, мужчину крайне смутили размеры половых членов мужчин из переписок, которые значительно превышают его собственные показатели, а также видео, на которых его жена мастурбировала.

«Есть даже переписка, в которой она признается, что ей было достаточно больно прошлой ночью, потому что секс был очень грубым. А мы никогда ничего подобного не практиковали, по крайней мере, точно не до такой степени. Это заставляет меня чувствовать себя неполноценным в сравнении с некоторыми из ее предыдущих партнеров», — признался мужчина.

В итоге он признался жене, что прочитал ее старые переписки. Супруга удалила смутивший ее мужа контент и пара решила не уделять этому внимания.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась другим посетителям портала на своего жениха, с которым она состоит в отношениях около 10 лет. По ее словам, парень без разрешения выложил на этой же площадке в тематических ветках ее обнаженные фотографии.

