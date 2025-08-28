Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:07, 28 августа 2025Интернет и СМИ

Сексуально продвинутая пара поссорилась из-за удаленных фото в телефоне мужчины

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA19371904 пожаловалась другим посетителям портала на своего жениха, с которым она состоит в отношениях около 10 лет. По ее словам, парень без разрешения выложил на этой же площадке в тематических ветках ее обнаженные фотографии.

«Мы довольно продвинутая пара в сексуальном плане и во время последнего отпуска даже принимали участие в некотором эксгибиционизме. Тогда он предложил показывать другим мое тело и зарабатывать на этом. Я нашла эту идею возбуждающей, но мы никогда не строили конкретных планов и я не думала, что мы вообще были к этому близки», — написала автор.

Материалы по теме:
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

Она добавила, что правда вскрылась, когда она в поисках одного снимка просматривала удаленные фотографии на смартфоне своего жениха. Среди них она обнаружила и свои обнаженные фото с замазанным лицом. После этого ее избранник рассказал, что выложил изображения со своей невестой в 39 различных темах на Reddit.

«Я не знаю, как с этим справиться. Меня тошнит. Он уже не в первый раз игнорирует мое согласие. Я потеряна. Я люблю его, я даже не ненавижу его за это. Но я боюсь, что предам себя, оставшись. Я не хочу и не буду подавать на него в суд, а аккаунт на Reddit и все сообщения с моими фото были удалены после скандала», — уточнила девушка.

Другие пользователи в комментариях назвали молодого человека преступником и посоветовали девушке расстаться с мужчиной. По мнению многих, ей все же следует обратиться в полицию и пожаловаться на него.

Ранее другие пользователи Reddit назвали самые переоцененные сексуальные фантазии. Например, многие согласились с тем, что фантазии о сексе в самолете, если реализовать их на практике, принесут лишь разочарование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ завершили расследование подрыва «Северных потоков»

    Жители еще одного российского города сообщили об атаке ВСУ

    В МИД Венгрии назвали главную угрозу для ЕС

    Сексуально продвинутая пара поссорилась из-за удаленных фото в телефоне мужчины

    Ведущего эксперта ЦРУ по России лишили допуска к секретным данным после саммита на Аляске

    Популярная певица в откровенном образе пришла на карнавал

    Дайвер нашел на дне реки останки супругов и раскрыл загадку 67-летней давности

    Девушка жестоко отомстила обижавшему мать отцу-прелюбодею

    В российском регионе после мощных взрывов вспыхнул пожар

    Администрацию Трампа смутил шаг Индии по российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости