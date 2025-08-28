Сексуально продвинутая пара поссорилась из-за удаленных фото в телефоне мужчины

Пользовательница Reddit с ником ThrowRA19371904 пожаловалась другим посетителям портала на своего жениха, с которым она состоит в отношениях около 10 лет. По ее словам, парень без разрешения выложил на этой же площадке в тематических ветках ее обнаженные фотографии.

«Мы довольно продвинутая пара в сексуальном плане и во время последнего отпуска даже принимали участие в некотором эксгибиционизме. Тогда он предложил показывать другим мое тело и зарабатывать на этом. Я нашла эту идею возбуждающей, но мы никогда не строили конкретных планов и я не думала, что мы вообще были к этому близки», — написала автор.

Она добавила, что правда вскрылась, когда она в поисках одного снимка просматривала удаленные фотографии на смартфоне своего жениха. Среди них она обнаружила и свои обнаженные фото с замазанным лицом. После этого ее избранник рассказал, что выложил изображения со своей невестой в 39 различных темах на Reddit.

«Я не знаю, как с этим справиться. Меня тошнит. Он уже не в первый раз игнорирует мое согласие. Я потеряна. Я люблю его, я даже не ненавижу его за это. Но я боюсь, что предам себя, оставшись. Я не хочу и не буду подавать на него в суд, а аккаунт на Reddit и все сообщения с моими фото были удалены после скандала», — уточнила девушка.

Другие пользователи в комментариях назвали молодого человека преступником и посоветовали девушке расстаться с мужчиной. По мнению многих, ей все же следует обратиться в полицию и пожаловаться на него.

Ранее другие пользователи Reddit назвали самые переоцененные сексуальные фантазии. Например, многие согласились с тем, что фантазии о сексе в самолете, если реализовать их на практике, принесут лишь разочарование.