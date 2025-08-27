Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:31, 27 августа 2025Забота о себе

Мужчины и женщины назвали самые переоцененные сексуальные фантазии

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Пользователи сети назвали сексуальные фантазии, которые считают самыми переоцененными. Своим мнением они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, многие согласились с тем, что фантазии о сексе в самолете, если реализовать их на практике, принесут лишь разочарование.

Вступление в "клуб любителей авиасекса" точно переоценено, особенно в крошечных туалетах современных самолетов

AcanthaceaeWild687пользователь Reddit

Также переоцененной назвали фантазию об оргии. Один из пользователей рассказал, что его знакомый, организующий оргию, шутил: в начале вечера парень всегда возбужден, а девушка нервничает, в конце же все наоборот.

Оказывается, довольно тяжело, когда достигаешь оргазма в первые десять минут, а впереди тебя ждут только посткоитальные сожаления, все еще возбужденная девушка и комната, полная людей, которые могут продержаться гораздо дольше десяти минут. Мужчины часто очень воодушевлены тем, что могут получить, но совершенно не понимают, что получит их партнерша

IJourdenпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Меня от него передергивает» Как фотограф с редкой болезнью стал звездой реалити-шоу и заставил зрителей себя ненавидеть
«Меня от него передергивает»Как фотограф с редкой болезнью стал звездой реалити-шоу и заставил зрителей себя ненавидеть
11 января 2022
Медбрат задает людям на улицах неожиданные вопросы. Как благодаря незнакомцам он нашел рецепт счастья и прославился?
Медбрат задает людям на улицах неожиданные вопросы.Как благодаря незнакомцам он нашел рецепт счастья и прославился?
8 января 2022

Кроме того, многие женщины признали, что им приносило разочарование то, какой они представляли среднюю длину полового члена.

Большие пенисы не просто переоценены, а еще и чертовски преувеличены в фантазиях. Средний пенис меньше, чем принято думать

RedCarpetReddieпользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины обсудили свои заблуждения о сексе, развеявшиеся после того, как они лишились девственности. Один пользователь вспомнил о забавном совете с урока полового воспитания, который, как оказалось, не имел ничего общего с реальностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Люди выбегали из квартир без одежды». В Ростове-на-Дону беспилотник упал на крышу дома и взорвался, начался пожар

    Экс-наемник ВСУ рассказал о подготовке перед отправкой на фронт

    Раскрыта сумма долга Инстасамки в России

    Россиянам дали совет по подготовке к сезону вирусов

    Военный из России описал борьбу с боевиками-беспредельщиками в ЦАР

    13-летний школьник поймал рыбу размером с себя

    Парень испортил отношения с девушкой из-за тайной помощи своим родителям

    Брюса Уиллиса отправили в дом с сиделками

    У генерала Кузнецова нашли монеты и недвижимость на полмиллиарда рублей

    В России предложили выйти из Всемирной торговой организации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости