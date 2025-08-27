Мужчины и женщины назвали самые переоцененные сексуальные фантазии

Пользователи сети назвали сексуальные фантазии, которые считают самыми переоцененными. Своим мнением они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, многие согласились с тем, что фантазии о сексе в самолете, если реализовать их на практике, принесут лишь разочарование.

Вступление в "клуб любителей авиасекса" точно переоценено, особенно в крошечных туалетах современных самолетов AcanthaceaeWild687 пользователь Reddit

Также переоцененной назвали фантазию об оргии. Один из пользователей рассказал, что его знакомый, организующий оргию, шутил: в начале вечера парень всегда возбужден, а девушка нервничает, в конце же все наоборот.

Оказывается, довольно тяжело, когда достигаешь оргазма в первые десять минут, а впереди тебя ждут только посткоитальные сожаления, все еще возбужденная девушка и комната, полная людей, которые могут продержаться гораздо дольше десяти минут. Мужчины часто очень воодушевлены тем, что могут получить, но совершенно не понимают, что получит их партнерша IJourden пользователь Reddit

Кроме того, многие женщины признали, что им приносило разочарование то, какой они представляли среднюю длину полового члена.

Большие пенисы не просто переоценены, а еще и чертовски преувеличены в фантазиях. Средний пенис меньше, чем принято думать RedCarpetReddie пользовательница Reddit

