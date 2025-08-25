Мужчины и женщины вспомнили о развеявшихся после первого секса заблуждениях

Мужчины и женщины обсудили свои заблуждения о сексе, развеявшихся после того, как они лишились девственности. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один пользователь вспомнил о забавном совете с урока полового воспитания, который, как оказалось, не имел ничего общего с реальностью.

На уроках полового воспитания в школе в 1976 году мне говорили, что сначала нужно накрыть кровать защитным покрывалом wtfdoiknowaboutthis пользователь Reddit

Другая женщина рассказала, что для нее сюрпризом стала нелюбовь партнеров к оральному сексу.

Оказывается, целая куча парней, которые утверждают, что любят куннилингус, на самом деле его терпеть не могут Rok-SFG пользовательница Reddit

Еще один мужчина заявил, что не знал о том, как часто люди смеются в постели. Лишь начав вести половую жизнь, он выяснил, что секс — это не всегда серьезное занятие.

В постели, оказывается, происходят смешные вещи. Я узнал, что некоторые люди смеются, когда достигают оргазма, как будто получили забавный сюрприз LoudAd3588 пользователь Reddit

