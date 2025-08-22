Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:34, 22 августа 2025Забота о себе

Названы указывающие на явную симпатию женщины к мужчине признаки

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Пользователи сети назвали признаки, свидетельствующие о явной симпатии женщины к мужчине. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, одна женщина призналась, что всегда делает комплименты нравящемуся мужчине.

Если я заинтересована, комплимент будет личным, например, о его одеколоне, стрижке, манерах, уме или силе (что косвенно означает, что мне нравится его тело)

onahighhorseпользовательница Reddit

Еще один пользователь отметил, что женщина начинает интересоваться хобби человека, к которому чувствует влечение.

Она постарается быть в тех же социальных ситуациях, что и вы, или попытается понять ваши увлечения, чтобы заговорить с вами о них. Она будет запоминать, что вам нравится, а что нет, она может одеваться или вести себя по-другому рядом с вами и так далее

Turbulent-Vehicle-40пользователь Reddit
Материалы по теме:
«Наш самый сексуальный орган — это мозг» Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
«Наш самый сексуальный орган — это мозг»Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
20 сентября 2020
Расхотелось Почему молодежь перестает заниматься сексом
РасхотелосьПочему молодежь перестает заниматься сексом
28 января 2018

Также в комментариях обратили внимание на то, что симпатизирующая мужчине женщина не прерывает визуальный контакт с ним.

Она улыбнется вам и посмотрит в глаза, ее голос смягчится

Late-Chip-5890пользователь Reddit

Ранее вышедшие из токсичных отношений люди вспомнили первые тревожные звонки, свидетельствовавшие о грядущем эмоциональном насилии. Многие пользователи рассказали, что абьюзеры начали выдавать себя с регулярных оскорблений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел две недели на прояснение ситуации по урегулированию конфликта на Украине. Он раскрыл, что будет после этого

    На Украине заявили о крупном наступлении российских войск на северском направлении

    В России собрались ввести новый запрет для продажи сигарет

    Еще одна страна согласилась принимать мигрантов из США

    В Москве зафиксировали самую холодную ночь за два месяца

    Россия резко нарастила закупки двух видов продукции из Китая

    Названы указывающие на явную симпатию женщины к мужчине признаки

    Стала известна позиция Белого дома по гарантиям безопасности для Украины

    В Госдуме назвали «самую долгоиграющую» из созданных Хрущевым катастроф

    Задержан экс-министр здравоохранения российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости