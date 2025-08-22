Названы указывающие на явную симпатию женщины к мужчине признаки

Пользователи сети назвали признаки, свидетельствующие о явной симпатии женщины к мужчине. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, одна женщина призналась, что всегда делает комплименты нравящемуся мужчине.

Если я заинтересована, комплимент будет личным, например, о его одеколоне, стрижке, манерах, уме или силе (что косвенно означает, что мне нравится его тело)

onahighhorse пользовательница Reddit

Еще один пользователь отметил, что женщина начинает интересоваться хобби человека, к которому чувствует влечение.

Она постарается быть в тех же социальных ситуациях, что и вы, или попытается понять ваши увлечения, чтобы заговорить с вами о них. Она будет запоминать, что вам нравится, а что нет, она может одеваться или вести себя по-другому рядом с вами и так далее Turbulent-Vehicle-40 пользователь Reddit

Также в комментариях обратили внимание на то, что симпатизирующая мужчине женщина не прерывает визуальный контакт с ним.

Она улыбнется вам и посмотрит в глаза, ее голос смягчится Late-Chip-5890 пользователь Reddit

