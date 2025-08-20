Вышедшие из токсичных отношений люди вспомнили первые проявления насилия

Вышедшие из токсичных отношений люди вспомнили первые тревожные звонки, свидетельствовавшие о грядущем эмоциональном насилии. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.
Многие пользователи рассказали, что абьюзеры начали выдавать себя с регулярных оскорблений.
Девушка постоянно придиралась к мелочам, например, ругала меня за то, что я забыл закрыть крышку сливочника или не почистил щетку. Однажды я случайно пережарил ужин. Он был съедобным, но не самым вкусным. Позже тем же вечером она громко говорила своей подруге по телефону, какой я идиот
Подколы во время приступов ярости перешли в оскорбления. А потом в крики. А потом в швыряние вещей. Потом в швыряние вещей в меня. А потом в насилие
Одна девушка призналась, что бывший избранник следил за ней в социальных сетях с анонимных аккаунтов.
Я узнала, что он следит за мной только потому, что он время от времени поднимал темы, которые мы никогда не обсуждали. Так я поняла, что он не только просматривает мои посты, но и анализирует каждый мой комментарий к чему бы то ни было
Другая женщина отметила, что сперва партнер казался ей заботливым.
Он подробно интересовался деталями моей травмы. Я восприняла это как проявление поддержки и доверилась ему. Он использовал эту информацию, чтобы изолировать меня от друзей и семьи. Когда он начал вести себя более агрессивно, мне больше некуда было идти, и мной было очень легко манипулировать
