В сети назвали самые негигиеничные привычки

Пользователи сети перечислили самые, на их взгляд, негигиеничные и при этом распространенные привычки. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пожаловались на негигиеничность бутылок с соусами, которые стоят на столах в кафе. По их мнению, эти емкости превращаются в рассадники микробов.

Ненавижу прикасаться к липким бутылкам с приправами, например, кетчупом, за столиком в ресторане, когда ем картошку фри или бургеры, но делаю это

AstroRiker пользователь Reddit

Другие раскритиковали привычку облизывать пальцы, чтобы посчитать деньги или, например, перелистнуть страницу в книге.

Я никогда не забуду кассиршу, которая в разгар пандемии COVID-19 залезала под маску, чтобы облизать пальцы и потом посчитать деньги StumblinThroughLife пользователь Reddit

Некоторые назвали негигиеничной привычку брать с собой в телефон туалет.

Когда сидят на унитазе с телефоном. Прямо сейчас я на унитазе, и я с телефоном marinkhoe пользователь Reddit

Ранее пользователи сети вспомнили о решениях, так или иначе разрушивших их жизнь. Многие написали, что жалеют о повлиявших на жизнь зависимостях.