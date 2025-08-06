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10:36, 6 августа 2025Забота о себе

В сети назвали самые негигиеничные привычки

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Just dance / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети перечислили самые, на их взгляд, негигиеничные и при этом распространенные привычки. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пожаловались на негигиеничность бутылок с соусами, которые стоят на столах в кафе. По их мнению, эти емкости превращаются в рассадники микробов.

Ненавижу прикасаться к липким бутылкам с приправами, например, кетчупом, за столиком в ресторане, когда ем картошку фри или бургеры, но делаю это

AstroRikerпользователь Reddit

Другие раскритиковали привычку облизывать пальцы, чтобы посчитать деньги или, например, перелистнуть страницу в книге.

Я никогда не забуду кассиршу, которая в разгар пандемии COVID-19 залезала под маску, чтобы облизать пальцы и потом посчитать деньги

StumblinThroughLifeпользователь Reddit
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Некоторые назвали негигиеничной привычку брать с собой в телефон туалет.

Когда сидят на унитазе с телефоном. Прямо сейчас я на унитазе, и я с телефоном

marinkhoeпользователь Reddit

Ранее пользователи сети вспомнили о решениях, так или иначе разрушивших их жизнь. Многие написали, что жалеют о повлиявших на жизнь зависимостях.

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