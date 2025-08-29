Парочка российских рабочих вынесла под одеждой больше ста килограммов золота

В Якутии рабочие вынесли под одеждой 128 кг золота на 668 млн рублей

Баяндаевский районный суд вынес приговор в отношении бывшего доводчика золотодобывающего предприятия, который вместе со знакомым вынес более 47 килограммов золота под одеждой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 40 тысяч рублей, признав виновным по статьям 158 («Кража») и 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов») УК РФ. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как установил суд, все произошло в 2023 году. В период с июня по август двое знакомых выносили золото с месторождения «Урочище Сайлык», где работали. Драгоценный металл они прятали под одеждой и затем помещали в тайник в лесу. Когда у них накопилось 47 килограммов, мужчины объединились с доводчиком с другого месторождения для реализации.

В январе 2024 года все трое поехали в Иркутск, чтобы отвезти 128 килограммов самородного золота. Драгоценный металл был спрятан в заранее подготовленном газобаллонном оборудовании автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Их задержали в селе Баяндай.

Стоимость золота, перевозимого злоумышленниками, составила больше 668 миллионов рублей.

Ранее в Забайкальском крае суд приговорил жителя к 5 годам 10 месяцам колонии строгого режима за контрабанду драгоценных металлов.