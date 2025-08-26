Россиянин сел в колонию из-за золота и серебра на сотни миллионов рублей

В Забайкалье суд дал жителю почти 6 лет за контрабанду драгметаллов на ₽425 млн

В Забайкальском крае суд приговорил жителя к пяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима за контрабанду драгоценных металлов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статьям об участии в преступном сообществе, контрабанде стратегически важных ресурсов и покушении на нее. Его также оштрафовали на миллион рублей.

Следствие и суд установили, что в 2022 году фигурант в составе организованной преступной группы перевозил золото и серебро по России для их переправки за границу. Всего речь идет о драгметаллах на 425 миллионов рублей.

