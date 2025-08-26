Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:16, 26 августа 2025Силовые структуры

Россиянин сел в колонию из-за золота и серебра на сотни миллионов рублей

В Забайкалье суд дал жителю почти 6 лет за контрабанду драгметаллов на ₽425 млн
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Восточно-Сибирская транспортная прокуратура»

В Забайкальском крае суд приговорил жителя к пяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима за контрабанду драгоценных металлов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статьям об участии в преступном сообществе, контрабанде стратегически важных ресурсов и покушении на нее. Его также оштрафовали на миллион рублей.

Следствие и суд установили, что в 2022 году фигурант в составе организованной преступной группы перевозил золото и серебро по России для их переправки за границу. Всего речь идет о драгметаллах на 425 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что двух экс-полковников, боровшихся с контрабандой наркотиков, посадили на девять лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слова не останутся без последствий». Премьер Венгрии рассказал про шантаж и открытые угрозы Зеленского и предупредил об ответе

    13-летнего мальчика не стало из-за сырой лапши быстрого приготовления

    Комик попал в больницу с огнестрельным ранением

    В Турции допустили возможность спасения пропавшего в Босфоре российского пловца

    В России мигрантов захотели проверять на умение общаться с женщинами

    Россиянин сел в колонию из-за золота и серебра на сотни миллионов рублей

    Отдыхающие в Египте россияне пожаловались на массовые блокировки телефонов

    В России нашли удивительный гриб

    Владельца брендов «Яшкино» и «Кириешки» заподозрили в экстремизме

    Экс-советник Трампа резко раскритиковал его политику по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости