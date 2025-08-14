Боровшихся с контрабандой наркотиков российских полковников посадили на девять лет

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор двум бывшим полковникам таможенной службы за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Дмитрий Паршин и Чингиз Медетов получили по девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Двое офицеров отдела специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы (ФТС) России были арестованы в декабре 2024 года, сообщает ТАСС.

По версии следствия, они в служебной командировке на территории Киргизии летом 2023 года потребовали взятку у местного жителя. Паршин и Медетов отрицают свою вину, настаивая на отсутствии в их действиях состава преступления.

Паршин до работы в таможне занимал должность начальника оперативной службы Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что Одинцовский суд Московской области приговорил бывшего сотрудника ФТС Александра Алеева к 10 годам лишения свободы и лишил звания полковника. Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры конфисковал у него 25 миллионов рублей.