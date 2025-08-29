Пауки-осы добрались до еще одного российского региона

Ядовитые пауки-осы добрались до Курганской области. О том, что стремительно распространяющийся вид членистоногих заметили в еще одном российском регионе, стало известно сообществу «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Паука-осу, или аргиопу Брюнниха, обнаружили в городе Петухово. Очевидцы поделились видео, на котором представитель этого вида передвигается по земле.

Ранее о пауках-осах также сообщили жители Воронежской области. Из-за глобального потепления аргиопы Брюнниха все дальше заходят на прежде не свойственные им северные территории. Ученые считают, что при благоприятных климатических условиях вид может надежно закрепиться в Центральной России.