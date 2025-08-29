Силовые структуры
15:08, 29 августа 2025

Раскрыты подробности о взорвавшем гранату в многоэтажке Тулы россиянине

Устроившим взрыв в многоэтажке Тулы оказался 34-летний уголовник
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Взорвавшим гранату в многоэтажке Тулы оказался 34-летний ранее судимый россиянин по имени Игорь. Подробности о личности подозреваемого сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, мужчина ранее привлекался по статье о торговле наркотиками, некоторое время назад он начал встречаться с 23-летней девушкой. ЧП произошло в съемной квартире на улице Кутузова.

Следователи выясняют причину, по которой уголовник привел боеприпас в действие. Он сам не пострадал, у девушки множественные осколочные ранения, ее госпитализировали.

Об устроенном мужчиной взрыве в многоэтажке Тулы сообщалось 29 августа.

