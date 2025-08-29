Экономика
11:51, 29 августа 2025Экономика

Россиянам назвали главные новинки параллельного автоимпорта

Autonews: Hyundai Palisade и Toyota Land Cruiser 300 станут доступны в РФ осенью
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

Осенью 2025 года в России можно будет купить ряд моделей ушедших из РФ западных и азиатских производителей, которые дилеры пообещали привезти в страну по параллельному импорту. Список перспективных для приобретения машин представил портал Autonews.

В число главных новинок аналитики включили в том числе полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade второго поколения. В некоторых автосалонах РФ уже можно приобрести эту модель, отмечают эксперты. Стоимость полноприводного кроссовера составляет 9,6 миллиона рублей.

В перечень также вошел кроссовер Volkswagen Teramont Pro, изначально предназначенный для китайского рынка. В Россию эту модель начали привозить несколько крупных дилерских сетей. Ориентировочная розничная стоимость автомобиля варьируется в диапазоне 5,75-6 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Осенью россиянам также станет доступен популярный внедорожник Toyota Land Cruiser 300. Обновленный полноприводный автомобиль японский концерн представил весной 2025 года. Первые партии «параллельных» машин к настоящему времени уже добрались до российских дилеров. Приобрести внедорожник в РФ можно будет примерно за 14,5 миллиона рублей.

Несмотря на уход западных производителей с российского авторынка, их машины до сих пор пользуются большим спросом у граждан. Результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir показали, что более половины жителей РФ хотели бы приобрести немецкие и японские автомобили. В пользу первых высказались 33,3 процента респондентов, а за вторые отдали свой голос 21,6 процента. Китайских же машин, заполонивших Россию после 2022 года, не оказалось в топ-4, они заняли только пятую строчку.

