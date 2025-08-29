Экономика
09:02, 29 августа 2025Экономика

Россиянам рассказали об изменениях в трудовом законодательстве

Депутат Стенякина: С 1 сентября зарплату нельзя будет снизить более чем на 20 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С осени 2025 года в России вступит в силу ряд изменений в трудовом законодательстве. Об этом гражданам напомнила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина. Ее слова приводит РИА Новости.

В частности, с 1 сентября работодатели не смогут снижать зарплату сотрудникам более чем на 20 процентов, уточнила депутат. Ежемесячный оклад работника с этого времени после лишения премии или ее части может уменьшиться только на пятую часть, пояснила Стенякина. Более весомое понижение будет рассматриваться в качестве нарушения действующего в РФ трудового законодательства.

