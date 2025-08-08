Некоторым категориям россиян предсказали повышение зарплат

Доцент Балынин сообщил, что с 1 октября зарплаты в РФ вырастут на 7,6 процента

С 1 октября 2025 года заработные платы в России повысят на 7,6 процента. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Комсомольская правда».

По словам эксперта, ранее предполагалось, что индексация составит 4,5 процента. Она затронет сотрудников Росгвардии, МВД, Федеральной службы исполнения наказаний, таможни, фельдъегерской службы и ряда других категорий государственных служащих, а также военных.

Отмечается, что зарплаты вырастут у работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Это, в частности, касается сотрудников федеральных вузов и НИИ, а также государственных музеев. Кроме того, на повышение выплат могут рассчитывать россияне, работающие в федеральных министерствах, Роспотребнадзоре, ФСБ и налоговой службе.

На данную индексацию зарплат в бюджете заложено около 31 миллиарда рублей.

До этого сообщалось о колоссальной разнице между ежемесячными заработными платами самых богатых и бедных работников в России. Исследователи выяснили, что зарплаты наиболее обеспеченных отличаются от окладов самых бедных в среднем в 12,7 раза.