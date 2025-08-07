Экономика
14:16, 7 августа 2025Экономика

Разница между зарплатами самых богатых и бедных в России оказалась колоссальной

«КП»: Зарплаты самых богатых и бедных работников в России отличаются в 12,7 раза
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Разница между ежемесячными зарплатами самых богатых и бедных работников в России оказалась колоссальной. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» (КП) со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

В исследовании учитывались данные зарплатах работников на различных видах предприятий в апреле 2025 года. В статистике не фигурируют данные об окладах сотрудников, задействованных в малом бизнесе. По итогам анализа выяснилось, что зарплаты наиболее обеспеченных работников отличаются от окладов самых бедных в среднем в 12,7 раза. Именно столько составляет средний разрыв между получкой 10 процентов наиболее оплачиваемых и аналогичной долей самых низкооплачиваемых сотрудников.

В целом самую ощутимую разницу в зарплатах аналитики зафиксировали в сфере информационных технологий. В этой отрасли разрыв оценивается в 19,2 раза. Разница в научном сегменте составляет 16,7 раза, в финансовом секторе — 15,7 раза, в культурно-развлекательной области (включая спорт и досуг) — 15,2 раза, а в риэлторской деятельности (операции с недвижимостью) — 13,1 раза.

Отмечается, что сотрудников с ежемесячной зарплатой от 3 миллионов рублей в России насчитывается свыше пяти тысяч человек при среднем окладе по стране в районе 100 тысяч и медианной з/п — около 73,9 тысячи (за два года увеличилась в 1,4 раза). Больше всего таких работников — в сфере информационных технологий, поясняется в исследовании. А вот больше всего бедных сотрудников эксперты зафиксировали в сегменте образования. Там 11 процентов работников получают в месяц чуть больше МРОТа — менее 24 670 рублей.

    Все новости