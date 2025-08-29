Российские пилоты побили рекорд по высоте полета на тепловом аэростате

Пилоты Конюхов и Меняйло побили рекорд по высоте полета на тепловом аэростате

Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло в Алтайском крае побили рекорд по высоте полета на тепловом аэростате, подняв его на 10 464 метра. Об этом сообщил Конюхов в своем Telegram-канале.

«Федор Конюхов и Иван Меняйло на тепловом аэростате "Фосагро" достигли 10 464 м и побили национальный рекорд высоты полета. Пилоты продолжают набор высоты», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд установил россиянин Виталий Ненашев 30 мая 2019. Тогда высота полета составила 10 266 метров.

В июне сообщалось, что Конюхов открыл памятник Николаю Чудотворцу в Челябинской области. Монумент установили на озере Тургаяк в честь старта всероссийской регаты «Кубок путешественников Федора Конюхова».