Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:53, 29 августа 2025Наука и техника

Российские пилоты побили рекорд по высоте полета на тепловом аэростате

Пилоты Конюхов и Меняйло побили рекорд по высоте полета на тепловом аэростате
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло в Алтайском крае побили рекорд по высоте полета на тепловом аэростате, подняв его на 10 464 метра. Об этом сообщил Конюхов в своем Telegram-канале.

«Федор Конюхов и Иван Меняйло на тепловом аэростате "Фосагро" достигли 10 464 м и побили национальный рекорд высоты полета. Пилоты продолжают набор высоты», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд установил россиянин Виталий Ненашев 30 мая 2019. Тогда высота полета составила 10 266 метров.

В июне сообщалось, что Конюхов открыл памятник Николаю Чудотворцу в Челябинской области. Монумент установили на озере Тургаяк в честь старта всероссийской регаты «Кубок путешественников Федора Конюхова».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае рассказали о неожиданном подарке Путина Пекину

    Эксперт оценил шансы на спасение пропавшего в Босфоре российского пловца

    Российский посол рассказал о возможности восстановления диалога с Польшей

    В России высказались о возможности воздушного перемирия с Украиной

    Женщина попыталась изнасиловать пожилого мужчину в ресторане на глазах у его жены

    Названо оптимальное время суток для секса в зависимости от возраста

    ВСУ отступили на десять километров на некоторых участках Харькова и ДНР

    Российские пилоты побили рекорд по высоте полета на тепловом аэростате

    В российском регионе сбили четыре беспилотника

    Криминалист оценил версию с побегом пропавшего пловца Свечникова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости