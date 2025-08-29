Мир
07:12, 29 августа 2025

Российский посол рассказал о возможности восстановления диалога с Польшей

Посол РФ Андреев: Российская дипломатия не ставит перед собой нереальных задач
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российская дипломатия не ставит перед собой нереальных задач в плане нормализации отношений с Польшей. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, пишет РИА Новости.

«Мы не ставим перед собой нереальных задач. Для того чтобы нормализовывать наши отношения, необходима политическая воля обеих сторон», — уточнил он.

По словам Андреева, российские дипломаты в настоящее время решают задачи, которые можно решить в непростых сложившихся условиях. Посол добавил, что дипломатия, как и политика, это искусство возможного. Важно заниматься теми задачами, которые можно решать в нынешних условиях.

Ранее в МИД заявили, что перезагрузка отношений России возможна с теми европейскими странами, где появятся лидеры, ориентированные на интересы своих граждан. В частности, в основе взаимодействия России и Европы должны лежать принципы суверенного равенства

