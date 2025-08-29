Серийные метатели камней объявились в российском регионе

В Истре неизвестные забросали камнями пять фур, ущерб составил 3 млн рублей

Серийные метатели камней объявились на Новорижском шоссе в Московcкой области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, неизвестные забрасывают фуры булыжниками, когда те проезжают по участку трассы в Истринском городском округе. Пока известно о пяти подобных случаях за последние три дня.

В одном из них злоумышленники укрылись за стенами моста и затем бросили тяжелый камень в движущийся грузовик. Булыжник пробил люк. Водитель, на которого посыпались осколки стекла, едва смог удержать машину и остановить ее. На следующий день похожая ситуация произошла еще с одним водителем фуры.

Уточняется, что все большегрузы принадлежат одной компании. Ущерб от действий злоумышленников составил три миллиона рублей. Водители фур подали заявление в прокуратуру.

Ранее стоматолога из Челябинска попытались закидать камнями после вынесения приговора.