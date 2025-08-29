Путешествия
18:07, 29 августа 2025Путешествия

Шина самолета с 181 пассажиром на борту взорвалась во время взлета

New York Post: Шина самолета Boeing взорвалась во время взлета в Швеции
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Шина самолета Boeing с 181 пассажиром на борту взорвалась во время взлета в Стокгольме, Щвеция. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, пассажиры самолета, направлявшегося в Париж, услышали взрыв, когда борт поднимался в воздух. В результате случившегося на взлетно-посадочной полосе остались части шины. Лайнеру пришлось развернуться и сесть в авиагавани отправления.

Несмотря на поломку, посадка прошла благополучно.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Nordwind «разулся» при посадке в Сочи — шины сразу на трех колесах сдулись. Лайнер выполнял рейс из Самары в Сочи 1 июля.

