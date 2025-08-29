Россия
Шойгу прокомментировал вывод войск США из Афганистана

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Неорганизованное бегство американских войск из Афганистана стало олицетворением провала администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты».

«Неорганизованный и непроработанный вывод войск, повлекший жертвы среди мирного афганского населения, стал олицетворением полнейшего провала линии администрации Джо Байдена на афганском направлении», — прокомментировал Шойгу.

По его словам, афганская кампания еще долго будет предметом нападок и критики как в США, так и во всем мире.

Ранее бывший представитель Минюста США Энтони Коули заявил, что Байден должен был сняться с выборов еще после вывода войск из Афганистана, а не дожидаться июньских дебатов.

