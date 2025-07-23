Названа роковая ошибка Байдена

Бывший чиновник США Коули: Байден должен был сняться с выборов до дебатов

Экс-президент США Джо Байден должен был сняться с выборов еще после вывода войск из Афганистана, а не дожидаться июньских дебатов. Об этом заявил бывший представитель Минюста США Энтони Коули, передает Fox News.

«У вас может быть лучшее послание в мире, лучшая политическая повестка дня в мире, но в конечном счете, если у вас нет доверенного посланника, человека, которого избиратели считают способным довести дело до конца, человека с выносливостью, вы проиграете», — сказал бывший чиновник.

По его словам, именно это и произошло в 2024 году. Также Коули добавил, что хотя Байдену на момент дебатов был 81 год и он недавно вернулся из Европы, проблема было не в усталости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт призвала «преступную семейку» бывшего американского президента Джо Байдена «сесть и заткнуться». Так она отреагировала на критику сына экс-главы государства Хантера Байдена в адрес действущего президента Дональда Трампа из-за его миграционной политики.