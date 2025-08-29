Силовые структуры
17:42, 29 августа 2025Силовые структуры

Скрывающийся от кредитов россиянин взял фамилию Свободен

МВД: Житель Твери трижды менял фамилию, чтобы не платить по кредитам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Полицейские нашли и задержали 24-летнего жителя Твери, который трижды менял фамилию, чтобы не платить по кредитам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратился представитель банка и заявил о мошенничестве в сфере кредитования. В заявлении он указал, что клиенты оформили кредиты, однако обязательные платежи не вносили. Уголовный розыск установил, что заемщиком по ним является один человек.

Мужчина получал кредиты и оплачивал покупки через онлайн-сервис банка, каждый раз пользуясь новыми паспортными данными. С ноября 2024 года он трижды менял фамилию, имя и отчество, в последний раз аферист выбрал фамилию Свободен. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Общая сумма ущерба банку превысила 342 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области суд арестовал 40-летнего местного жителя, который придумал криминальные схемы по обогащению на не знающих русский язык мигрантах.

