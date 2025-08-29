США захотели провести консультации между Россией и Украиной перед основным саммитом

Politico: США хотят организовать консультации РФ и Украины перед саммитом

США хотят организовать консультации между Россией и Украиной перед основным трехсторонним саммитом. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Politico.

По данным издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится в Нью-Йорке с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком «в рамках усилий по организации встречи России и Украины для проведения технических переговоров перед возможным трехсторонним саммитом».

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский проведет переговоры с Турцией, Европой и странами Ближнего Востока по поводу предоставления площадки для саммита Москвы и Киева.