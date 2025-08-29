Стало известно о планах Путина после визита в Китай

Ушаков: Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума

С 31 августа по 5 сентября президент России Владимир Путин проведет больше 10 международных встреч. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Его процитировало ТАСС.

По словам Ушакова, мероприятия с участием президента пройдут в трех городах. Сначала в китайских Тяньцзине и Пекине, а затем во Владивостоке.

«Неделька будет еще та», — констатировал Ушаков.

Он уточнил, что с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, то есть заседание Совета глав государств — членов ШОС. После этого будет организована встреча в формате ШОС+. Затем глава государства направится во Владивосток, где ему предстоит участвовать в юбилейном 10-м Восточном экономическом форуме, который пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета.

Есть версия, что в рамках саммита ШОС руководители России и Китая поднимут вопрос падения товарооборота между двумя странами и попробуют найти способы его повышения. Вероятнее всего, акцент в этом вопросе будет сделан на таких секторах, как энергетика и сельское хозяйство.