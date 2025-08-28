Шансы России остановить падение торговли с Китаем оценили

Reuters: РФ нарастит торговлю с Китаем за счет сельского хозяйства и энергетики

Товарооборот между Россией и Китаем, достигший рекордных значений после того, как начался конфликт на Украине, падает, и Москва ищет способы обратить эту тенденцию вспять. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Издание напомнило, что после ухудшения отношений России с западными партнерами Китай пришел Москве на помощь, покупая ее нефть и продавая товары — от автомобилей до электроники. Как следствие, объем двусторонней торговли достиг рекордных 245 миллиардов долларов в 2024 году.

Но опубликованные недавно данные китайской таможни показали, что с января по июль товарооборот двух стран упал на 8,1 процента в годовом исчислении. За этот период российский экспорт топлива сократился почти на 20 процентов, импорт смартфонов и компьютеров — на 27,5 процента, а импорт транспортных средств из Китая, включая легковые автомобили, тракторы и коммерческие грузовики, — на 46 процентов.

Это беспокоит российские власти, которые надеются исправить ситуацию в рамках предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества. Не исключено, что расширить экономическое сотрудничество удастся за счет партнерства в таких сегментах, как сельское хозяйство и энергетика. Последнее, в частности, касается судьбы трубопровода «Сила Сибири-2». Однако Москва и Пекин годами не могут договориться об условиях строительства этого объекта трубопровода, а попытки России начать экспорт в Китай озимой пшеницы, своего основного сельскохозяйственного товара, пока не принесли результатов.

В связи с этим Reuters подчеркнуло, что экономика Китая примерно в девять раз превышает российскую, а значит, нет сомнений в том, кто является доминирующим игроком в этих отношениях. На Китай приходится основная часть экспортных доходов России, а технологии, поставляемые Пекином, имеют решающее значение для вооруженных сил.

По словам китайских дипломатов, грядущий саммит ШОС станет самым масштабным в истории объединения. В нем будут участвовать больше 20 глав государств, а также руководители 10 международных организаций.