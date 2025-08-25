В Китае анонсировали масштабный саммит с участием России

Посол Китая в России: Саммит в Тяньцзине станет самым масштабным в истории ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине станет самым масштабным в истории объединения. С таким анонсом в интервью РИА Новости выступил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«В нем примут участие более 20 глав государств, включая президента России Владимира Путина, а также руководители 10 международных организаций. Данный саммит будет наиболее масштабным со времени основания ШОС», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что это свидетельствует о желании стран-членов ШОС расширять сотрудничество, а также о пристальном внимании международного сообщества. Саммит пройдет с 31 августа по 1 сентября.

Ранее стало известно, что Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом. Он намерен участвовать в саммите ШОС в Тяньцзине. Также запланированы масштабные переговоры российской и китайской делегаций.