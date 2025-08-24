Мир
15:05, 24 августа 2025Мир

Путин отправится с визитом в Китай

Путин посетит Китай с четырехдневным визитом
Кирилл Луцюк

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом. Об этом сообщил автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. Его процитировали «Вести».

В ходе этой поездки запланированы масштабные переговоры российской и китайской делегаций. Кроме того, глава российского государства намерен участвовать в саммите ШОС в Тяньцзине.

В июне помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Путин проведет четыре дня в Китае — с 31 августа по 3 сентября, назвав продолжительность этой поездки редчайшим случаем.

По данным гонконгской газеты The South China Morning Post, европейские дипломаты планируют бойкотировать военный парад в Пекине из-за визита в КНР Путина. Отмечается, что руководители западных стран получили приглашения, но их обеспокоило присутствие российского президента.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что его страна продолжит содействовать проведению переговоров по конфликту на Украине. Кроме того, китайский лидер призвал не забывать, что «простых решений сложных вопросов не существует».

