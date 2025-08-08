Си Цзиньпин заявил о роли Китая в урегулировании украинского конфликта

Си Цзиньпин: Китай будет продолжать содействовать переговорам по Украине

Китай будет продолжать содействовать проведению переговоров по конфликту на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова прозвучали в эфире Центрального телевидения Китая (CCTV).

«Независимо от развития ситуации, Китай будет придерживаться своей неизменной позиции и продолжать содействовать миру и переговорам», — сообщил китайский лидер.

Комментируя урегулирование украинского конфликта, Си Цзиньпин вместе с тем подчеркнул, что «простых решений сложных вопросов не существует».

8 августа президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Представитель Пекина выразил радость, что отношения между Россией и США налаживаются.