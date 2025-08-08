Си Цзиньпин порадовался за отношения Путина и Трампа

Си Цзиньпин: Китай рад, что отношения между Россией и США налаживаются

Китайская сторона рада, что отношения между Россией и США налаживаются. Так предстоящую встречу российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа прокомментировал председатель КНР Си Цзиньпин, его слова передает в эфире Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Китай с радостью видит, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса», — сказал Си в беседе с Путиным.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп встретятся в ближайшее время.

18 июля источники газеты The Times рассказали, что Путин, Си и Трамп могут встретиться в Китае в начале сентября.