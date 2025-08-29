Страна НАТО отказалась торговать с Израилем

МИД Турции: Торговые отношения с Израилем прекращены

Турция больше не ведет торговых отношений с Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны НАТО Хакан Фидан. Его процитировало издание Anadolu.

По его словам, Турция сделала очень много санкционных шагов в отношении Израиля. Речь идет как о дипломатических, так и о юридических и торговых мерах. Министр заявил, что Анкара полностью прекратила торговлю с Израилем. Турция закрыла свои порты для израильских судов. Кроме того, она не позволяет контейнеровозам, перевозящим оружие и боеприпасы в Израиль, заходить в ее порты, а также не разрешает израильским самолетам входить в турецкое воздушное пространство.

Аргументируя эти демарши, Фидан обвинил Израиль в игнорировании основных человеческих ценностей и проведении политики геноцида в секторе Газа на протяжении двух лет. Кроме того, министр назвал правительство Израиля самым расистским в истории.

Издание отметило, что с 7 октября 2023 года по 2 мая 2024 года Турция сократила объем торговли с Израилем примерно на 30 процентов. А 9 апреля 2024 года Анкара приостановила экспорт в Израиль 1019 наименований товаров по 54 позициям.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в секторе Газа самым жестоким геноцидом века.