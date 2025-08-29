Туристы оказались в ловушке в лифте горящего отеля на курорте Европы

Несколько туристов оказались в ловушке в лифте горящего на испанской Майорке отеля. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, пожар вспыхнул утром 29 августа на курорте Bellevue Bonita and Club Resort в Пуэрто-де-Алькудии. Некоторые туристы надышались дымом и были госпитализированы, а другие оказались заперты в лифте, в том числе дети. Их удалось освободить.

Ранее сотням туристов пришлось спасаться бегством от огня в отеле Европы. Пожар вспыхнул около 12 часов ночи 7 июля в прачечной отеля Vistasol Apartments в Магалуфе на Майорке, Испания.