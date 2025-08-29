Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:26, 29 августа 2025Путешествия

Туристы оказались в ловушке в лифте горящего отеля на курорте Европы

Daily Mail: Туристы оказались в ловушке в лифте горящего на Майорке отеля
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: lunopark / Shutterstock / Fotodom

Несколько туристов оказались в ловушке в лифте горящего на испанской Майорке отеля. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, пожар вспыхнул утром 29 августа на курорте Bellevue Bonita and Club Resort в Пуэрто-де-Алькудии. Некоторые туристы надышались дымом и были госпитализированы, а другие оказались заперты в лифте, в том числе дети. Их удалось освободить.

Ранее сотням туристов пришлось спасаться бегством от огня в отеле Европы. Пожар вспыхнул около 12 часов ночи 7 июля в прачечной отеля Vistasol Apartments в Магалуфе на Майорке, Испания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    Многодетного отца несколько месяцев искали после исчезновения на озере. Он инсценировал смерть и сбежал к любовнице в Грузию

    Врач подсказала способ взбодриться после бессонной ночи без кофе

    Принцесса ушла от неверного мужа к рэперу

    На Солнце произошла мощная вспышка

    Планам ЕС по учениям на Украине предрекли препятствия

    Американский хоккеист рассказал о плюсах Минска

    Стали известны причины кончины Игоря Николаева

    Стало известно о дальнейшей судьбе имущества Щедрина

    Звезда «Секса в большом городе» обрадовалась провалу новых серий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости