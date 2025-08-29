Мир
Украинскую рекордсменку по погружениям уличили в подрыве «Северных потоков»

Украинскую дайвершу Чернышову подозревают в подрыве «Северных потоков»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Командование обороны Дании / РИА Новости

Украинская дайверша Валерия Чернышева, рекордсменка Украины по погружениям, могла быть причастна к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщило издание Die Zeit со ссылкой на результаты расследования.

По информации издания, 40-летняя Чернышева якобы сыграла ключевую роль в подрыве, убедив остальных диверсантов довести операцию до конца, несмотря на плохие погодные условия. Газета уточнила, что в группу входили семь человек: четыре водолаза, подрывник, шкипер и арестованный Сергей Кузнецов, чья роль не объясняется.

Ранее сообщалось, что Кузнецов был задержан 20 августа в районе итальянского города Римини, где отдыхал с семьей. По версии следствия, мужчина входил в экипаж парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсий на газопроводах. Адвокат мужчины отвергает предъявленные обвинения.

