Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
08:13, 29 августа 2025Культура

Умер композитор Родион Щедрин

Умер советский и российский композитор Родион Щедрин
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Родион Щедрин

Родион Щедрин. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Умер советский и российский композитор Родион Щедрин. Об этом сообщает Telegram-канал Мариинского театра.

Автору было 92 года. Щедрин поставил балеты «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Чайка», а также оперу «Мертвые души».

Композитор в 1958 году женился на известной советской балерине Майе Плисецкой. Пара прожила в браке до 2015 года — тогда танцовщица скончалась. Детей у пары не было.

В июле в возрасте 83 лет умер советский и украинский композитор Игорь Поклад. Он написал более 150 песен. Поклад также известен тем, что создал музыку к серии мультфильмов «Казаки».

В 2024 году стало известно, что советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист России Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни.

Комментарии отключены
Последние новости

Умер композитор Родион Щедрин

Стало известно об ударе ВС РФ «Градами» по бункеру с расчетами дронов ВСУ «Птицы Мадьяра»

Вывезенным на Украину курянам сделали фальшивые документы

Еврокомиссия захотела передать Украине миллиарды евро из российских активов

Страну НАТО уличили в намерении присоединить к себе соседа

Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

Россиян предупредили о блокировке снятия наличных при одном условии

Парочка российских рабочих вынесла под одеждой больше ста килограммов золота

Спецпосланник Трампа помог ускорить встречу с Путиным

Колумбийские наемники сбежали с Украины после увиденных пыток

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости