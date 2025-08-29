Умер композитор Родион Щедрин

Умер советский и российский композитор Родион Щедрин

Умер советский и российский композитор Родион Щедрин. Об этом сообщает Telegram-канал Мариинского театра.

Автору было 92 года. Щедрин поставил балеты «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Чайка», а также оперу «Мертвые души».

Композитор в 1958 году женился на известной советской балерине Майе Плисецкой. Пара прожила в браке до 2015 года — тогда танцовщица скончалась. Детей у пары не было.

В июле в возрасте 83 лет умер советский и украинский композитор Игорь Поклад. Он написал более 150 песен. Поклад также известен тем, что создал музыку к серии мультфильмов «Казаки».

В 2024 году стало известно, что советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист России Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни.