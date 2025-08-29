В деле российского писателя из-за видео на YouTube появились новые подробности

Дело писателя Быкова направили в Черемушкинский районный суд Москвы

Прокуратура Юго-Западного административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении писателя Дмитрия Быкова (признан в России иноагентом). Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном ведомстве.

Его дело направили в Черемушкинский районный суд столицы для рассмотрения по существу. Писатель находится в розыске. В России он заочно арестован.

Быков проходит обвиняемым по статьям 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России») и 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

Писатель добавил на свой YouTube-канал видео, в котором, по мнению экспертизы, содержались фейки о Российской армии. Он также в феврале 2025 года опубликовал два материала в одном из мессенджеров без указания своего статуса.

Расследование его дела завершилось 22 августа.

