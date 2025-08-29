Бывший СССР
В Киевской области сожгли немецкий самоходку

В Киевской области сожгли немецкую самоходную установку Gepard
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Жители Киевской области сожгли немецкую зенитную самоходную установку Gepard. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что ее обнаружили на месте, где во время Великой Отечественной войны располагалась танковая дивизия СС.

По словам Лебедева, помимо техники местные нашли спящих военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее суд в Сумской области осудил на семь лет дезертира ВСУ, угнавшего при побеге БТР. Отмечается, что мужчина воспользовался бронемашиной под предлогом ее заправки. Он проехал несколько сотен километров, а потом покинул транспорт, чтобы заночевать.

