В Китае заметили неожиданный шаг Путина после встречи с Трампом

Baijiahao: Отправка Володина в КНР после Аляски стала неожиданным шагом РФ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сделал неожиданный шаг после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в городе Анкоридж на Аляске, заявил китайский портал Baijiahao. Пересказ статьи приводит АБН24.

В материале заметили, что после встречи с американским президентом Путин проинформировал о ее итогах глав нескольких государств, однако в их числе не было Китая. Это, по мнению Baijiahao, вызвало большое удивление. Однако позднее стало известно, что в Китай отправили спецборт со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Путин отправил свое доверенное лицо, спикера Государственной Думы Володина, посетить Китай. Этот шаг может показаться необычным, но на самом деле он был тщательно продуманным дипломатическим сигналом», — говорится в статье.

Авторы материала сочли, что спикера Госдумы отправили в Китай, чтобы сообщить крайне важные сведения о переговорах на Аляске, которые нельзя было передать по телефону, а также подготовить почву для визита российского президента.

Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на Аляске в городе Анкоридж на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Оба президента высоко оценили результаты встречи.

