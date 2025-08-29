В России установили порядок определения минимальных цен на табачную продукцию

Правительство России установило порядок определения минимальных цен на табачную продукцию, соответствующее постановление было подписано 27 августа 2025 года, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.
Всего в перечень входит девять видов товаров: трубочный, курительный, нюхательный, жевательный, кальянный табак, а также сигариллы, сигары, биди и кретек (сигареты с табаком и измельченной гвоздикой).
Минимальная цена будет установлена с 1 марта 2026 года, ее определит Минсельхоз не позднее 1 февраля. В Минфине отметили, что подобная мера поможет сократить количество контрафакта.
Ранее Минфин предложил изменить правила продажи табачной и никотинсодержащей продукции, включив в них требование получать соответствующую лицензию. Выдавать эти документы, равно как и аннулировать, будет Росалкогольтабакконтроль, а продажа сигарет без нее может привести к административной или уголовной ответственности.