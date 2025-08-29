Экономика
23:01, 29 августа 2025

В России установили порядок определения минимальных цен на табачную продукцию

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Правительство России установило порядок определения минимальных цен на табачную продукцию, соответствующее постановление было подписано 27 августа 2025 года, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Всего в перечень входит девять видов товаров: трубочный, курительный, нюхательный, жевательный, кальянный табак, а также сигариллы, сигары, биди и кретек (сигареты с табаком и измельченной гвоздикой).

Минимальная цена будет установлена с 1 марта 2026 года, ее определит Минсельхоз не позднее 1 февраля. В Минфине отметили, что подобная мера поможет сократить количество контрафакта.

Ранее Минфин предложил изменить правила продажи табачной и никотинсодержащей продукции, включив в них требование получать соответствующую лицензию. Выдавать эти документы, равно как и аннулировать, будет Росалкогольтабакконтроль, а продажа сигарет без нее может привести к административной или уголовной ответственности.

