В российском городе будут наказывать за появление на уроках школьниц в хиджабах

В Нефтеюганске будут наказывать директоров школ за учениц в платках

В Нефтеюганске будут наказывать за появление школьниц на уроках в хиджабах. Об этом предупредили в рабочем чате родителей одной из городских школ. Скриншот переписки опубликовало сообщество «Типичный Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

При этом к ответственности будут привлекать не самих девочек и даже не их родителей, следует из сообщения. Наказание будет грозить самим учебным заведениям. По данным сообщества, пост в чате оставила классный руководитель.

В комментарии под публикацией отметилась и городская администрация. Там напомнили, что образование в России носит светский характер, а также указали на право школ самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников.

В ХМАО проживает большое число иностранных мигрантов, большинство которых исповедует ислам. По данным местного ЗАГС, самыми популярными именами в регионе в августе стали Мухаммад и Амина. В СПЧ ситуацию в ХМАО назвали показательным результатом недальновидной миграционной политики местных властей.

Тем временем, по данным «Русской общины», в ХМАО уже начали формироваться национальные землячества. Движение утверждает, что участники именно одной из таких групп окружили местного жителя, потребовав от него извинений за снятое перед этим видео компрометирующего характера.