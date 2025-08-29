Россия
19:15, 29 августа 2025Россия

В российском городе будут наказывать за появление на уроках школьниц в хиджабах

В Нефтеюганске будут наказывать директоров школ за учениц в платках
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Watcharin panyawutso / Getty Images

В Нефтеюганске будут наказывать за появление школьниц на уроках в хиджабах. Об этом предупредили в рабочем чате родителей одной из городских школ. Скриншот переписки опубликовало сообщество «Типичный Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

При этом к ответственности будут привлекать не самих девочек и даже не их родителей, следует из сообщения. Наказание будет грозить самим учебным заведениям. По данным сообщества, пост в чате оставила классный руководитель.

В комментарии под публикацией отметилась и городская администрация. Там напомнили, что образование в России носит светский характер, а также указали на право школ самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду учеников.

В ХМАО проживает большое число иностранных мигрантов, большинство которых исповедует ислам. По данным местного ЗАГС, самыми популярными именами в регионе в августе стали Мухаммад и Амина. В СПЧ ситуацию в ХМАО назвали показательным результатом недальновидной миграционной политики местных властей.

Тем временем, по данным «Русской общины», в ХМАО уже начали формироваться национальные землячества. Движение утверждает, что участники именно одной из таких групп окружили местного жителя, потребовав от него извинений за снятое перед этим видео компрометирующего характера.

    Все новости