Россия
15:21, 29 августа 2025Россия

Мухаммад стало самым популярным именем младенцев в названном этноанклавом регионе России

Мухаммад стало самым популярным именем новорожденных в ХМАО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Мухаммад стало самым популярным именем новорожденных в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает Readovka в Telegram.

29 августа член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что регион превратился в этноанклав из-за миграционной политики местных властей.

Данные Readovka подтверждаются статистикой, опубликованной на сайте ЗАГС. Так, по состоянию на 29 августа в регионе — без указания, за какой период, — родились 253 Мухаммада. На втором месте с большим отрывом от первого — имя Михаил, которым назвали 186 младенцев. Самым популярным в регионе женским именем оказалась Амина.

Ранее в ХМАО произошел конфликт, в ходе которого бородатые мужчины окружили участника «Русской общины» и потребовали у него извинений за выложенное в сеть видео. Перед этим россиянин выложил в сеть ролик с кавказцем, якобы находящимся в состоянии опьянения.

    Все новости