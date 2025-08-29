Толпа «бородачей» окружила участника «Русской общины» и заставила принести извинения

В ХМАО кавказцы окружили участника «Русской общины», потребовав извинений

В Пыть-Яхе кавказцы окружили участника «Русской общины», потребовав извинений. Об этом сообщает Telegram-канал движения.

На кадрах видно группу мужчин, которых канал называет «бородачами» из-за характерного внешнего вида. Один из них приказывает автору ролика остановить запись.

Конфликт начался с записи еще одного видео, на котором горожанин снял кавказца, якобы находившегося в состоянии опьянения. Вскоре после этого мужчину нашли земляки кавказца и заставили записать видео с извинениями.

Канал утверждает, что в регионе действует некий чат «кавказская община», возможно, созданный для координации в случае возникновения конфликтных ситуаций.

Описанный инцидент произошел в ХМАО – регион не в первый раз упоминался в контексте мигрантов. Член совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что ХМАО превратился в этнический анклав и обвинил в этом местные власти.