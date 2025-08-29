Россия
16:24, 29 августа 2025Россия

В российском регионе запретили распространять информацию об атаках БПЛА и их последствиях

В Татарстане запретили распространять данные об атаках беспилотников
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Татарстане запретили распространять данные об атаках беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Об этом сообщает «Татар-информ».

Документ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Теперь на территории Татарстана гражданам запрещена публикация любых данных о применении беспилотников, последствиях ударов и местах расположения средств противовоздушной обороны. Речь, в частности, идет о фото- и видеосъемке.

Обо всех ЧП сообщать будут официальные органы власти, отмечает издание.

Российские регионы продолжают вводить меры, направленные на снижение эффективности ударов беспилотников. Так, в июле публиковать кадры работы системы ПВО запретили в Крыму. Некоторые считают даже такие меры недостаточными. По мнению депутата Курской областной думы Алексея Клюева, жителям региона следует запретить езду на мотоциклах из-за сходства со звуками БПЛА.

    Все новости